Энергетика
Lenta.ruВ России оценили перспективы роста цен на бензин
Министр, говоря о перспективах стоимости сырья, напомнил о механизме обратного акциза с демпфером, созданном в 2018 году. Он зарекомендовал себя как эффективный механизм по сдерживанию колебаний цен на сырье, сказал глава Минэнерго.
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