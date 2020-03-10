Министр, говоря о перспективах стоимости сырья, напомнил о механизме обратного акциза с демпфером, созданном в 2018 году. Он зарекомендовал себя как эффективный механизм по сдерживанию колебаний цен на сырье, сказал глава Минэнерго.

В России оценили перспективы роста цен на бензин

Экономика Рубль падает на международных торгах Курс рубля к доллару опустился до 72,5, к евро - до 82,7 на фоне обрушения цен на нефть, спровоцированного выходом России из сделки ОПЕК+, об этом говорят данные международных торгов.

Политика Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смарт-часов Роскачество проверило смарт-часы и составило рейтинг устройств. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Финансы Рубль пытается стабилизироваться Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 вырос на 4,5 рубля и составил 72 рубля.

Энергетика Продукты и бензин подорожали в Карелии Карелиястат рассказал об изменении цен на бензин в республике, а также о стоимости минимального набора продуктов питания.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Экономика ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.