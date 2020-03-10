Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ России оценили перспективы роста цен на бензин

Министр, говоря о перспективах стоимости сырья, напомнил о механизме обратного акциза с демпфером, созданном в 2018 году. Он зарекомендовал себя как эффективный механизм по сдерживанию колебаний цен на сырье, сказал глава Минэнерго.
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В России оценили перспективы роста цен на бензин

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Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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