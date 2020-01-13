Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
Читать в источнике
Комментировать157
Мария Захарова
Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.
— Мария Захарова, российский дипломатТК Звезда 11:56

Подробнее о событии

Захарова удивилась отказу Варшавы отмечать 75-летие освобождения от нацистов

Известия13:33

Варшава подтвердила отказ отмечать освобождение от немецкой оккупации

РБК13:26

В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

РИА Новости12:25

«Реверансы в пользу захватчиков»: в Совфеде оценили отказ Варшавы отмечать освобождение от оккупации

ТК Звезда13:21

Захарова удивлена, что Варшава игнорирует годовщину освобождения от немецких захватчиков

ТАСС12:38

Захарова оценила отказ Варшавы отмечать День освобождения от нацистов

Lenta.ru12:32

Захарова оценила позицию Варшавы относительно дня освобождения города

RT на русском12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Здоровье

Врач объяснила, почему путаются волосы

Длинные волосы часто путаются из-за кожной патологии. Об этом сообщила врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.
Вечерняя Москва 06:44
Музыка

Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти

РИА Новости 11:35
Политика

Украина решила вернуться в ПАСЕ

Украина вдруг решила, что ей пора восстановить свое участие в ПАСЕ, которое она истерично прекратила, когда туда вернули Россию.
Новостной фронт 05:46
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
ТАСС 12:15
Футбол

Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

Один из лучших футболистов в истории Турции, Хакан Шукюр, после переезда в США вынужден работать таксистом и продавать книги.
RT на русском 10:52
Экономика

Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
РБК 10:43
Политика

В ООН прокомментировали переговоры по Ливии в Москве

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал московские переговоры по Ливии, которые состоялись 13 января.
RT на русском 13:30
Энергетика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Гаджеты

Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гбайт ОЗУ

3DNews 11 января в 00:49
Происшествия

По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Российская газета 13:19
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Общество

Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша

Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Газета.Ru 11:53
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Российская газета вчера в 23:41
Общество

Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках

Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».
RT на русском 12:58
Кино

Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг

Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
Игромания.ру 10:23
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК 10:34
Футбол

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса

Чемпионат 10:29
Космос

«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»

«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
НТВ 01:06
Единоборства

Поединок борцов из Украины и Грузии перерос в массовую драку

Массовой дракой закончилась схватка между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили в весовой категории до 79 кг в полуфинале международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции.
Национальная служба новостей 06:40
Политика

МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти

Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" о беспорядках, прошедших летом 2019 года, и подозревает его в попытке свержения власти.
РИА Новости 12:11
Кино

В США вручили премию «Выбор критиков»

Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".
Радио Культура 03:17
Общество

Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Woman.ru 08:17
Футбол

«Локомотив» продлил контракт с Коломейцевым

Спорт-Экспресс 12:42
Шоу-бизнес

Инну Чурикову обокрали в мадридском аэропорту

НТВ 07:39
Происшествия

На экс-судью Конституционного суда напала бывшая жена

На месте происшествия работают полицейские. О том, задержана ли подозреваемая в нападении, не уточняется.
Говорит Москва 12:54
Футбол

Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Газета.Ru 08:15
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг

Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Inkazan 01:43
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Новые автомобили вчера в 10:32
Интернет

Систему голосового управления Firefox Voice тестирует Mozilla

После установки у юзера будет запрошено разрешение на сбор голосовых шаблонов, которые будут переданы на сервер «Mozilla».
ГЛАС.RU вчера в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное