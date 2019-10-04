Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ России оценили последствия падения цен на нефть до $10 за баррель

Министерство финансов России рассчитало, какой урон будет нанесён российскому бюджету в случае падения цен на нефть до $10 за баррель. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту казны на 2020—2022 годы.
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