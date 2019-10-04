Энергетика
RT на русскомВ России оценили последствия падения цен на нефть до $10 за баррель
Министерство финансов России рассчитало, какой урон будет нанесён российскому бюджету в случае падения цен на нефть до $10 за баррель. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту казны на 2020—2022 годы.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
РИА Новости03 октября в 22:34
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Кино
Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы студии Marvel
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода в России
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
Гаджеты
Популярность iPhone 11 может стать проблемой для AMD и NVIDIA
Как стало известно, спрос на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысил изначальные прогнозы, и теперь Apple намерена увеличить поставки своих устройств на 10 %.
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
Транспорт
В ПДД добавят самокаты и гироскутеры
В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак»
В России отзывают из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем канцерогенов.
Политика
«У нас есть и план А, и план B», — глава МИД Украины о Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у правительства страны есть планы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Политика
Владимира Соловьёва удивила реакция татар на его высказывание в эфире
Журналиста госканала ВГТРК Владимира Соловьёва удивила реакция жителей Татарстана на его слова, сказанные в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Кино
В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»
В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
Происшествия
В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима
В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.
Музыка
В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка
Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
Политика
Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского
Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Наука
Парализованный смог пойти с помощью управляемого мозгом экзоскелета
Управляемый мозгом экзоскелет позволил двигаться полностью парализованному ниже шеи мужчине, 5 октября сообщило агентство France Press.
Политика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Политика
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Авто
Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам
"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Политика
Власти Венгрии изымают выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
Политика
Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос
В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.