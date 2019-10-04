Министерство финансов России рассчитало, какой урон будет нанесён российскому бюджету в случае падения цен на нефть до $10 за баррель. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту казны на 2020—2022 годы.

В России оценили последствия падения цен на нефть до $10 за баррель

Гаджеты Популярность iPhone 11 может стать проблемой для AMD и NVIDIA Как стало известно, спрос на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысил изначальные прогнозы, и теперь Apple намерена увеличить поставки своих устройств на 10 %.

Транспорт В ПДД добавят самокаты и гироскутеры В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.

Армия и оружие Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.

Происшествия В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.

Политика Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.

Политика Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2» Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.

Политика Власти Венгрии изымают выданные украинцам паспорта Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.