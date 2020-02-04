Политика
Газета.RuВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
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Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Общество
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разрекламировала свое новое шоу на Первом канале
Стало известно, что Ксения Собчак готовится к выпуску нового шоу на Первом канале.
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
Хоккей
Умер легендарный хоккеист нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов
Ушел из жизни советский хоккеист, легендарный игрок нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Спорт
Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии
Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
Гаджеты
Китайская TCL прекратит продажу смартфонов BlackBerry
Enrique Dans Владеющая брендом Blackberry китайская компания TCL Communication объявила о прекращении продажи смартфонов данной марки.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Футбол
«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»
«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
Экономика
Минфин ужесточит условия для концессий после критики Грефа
Как Минфин решил регулировать концессии Как следует из пакета документов к регулированию СЗПК, Минфин предлагает: ввести оценку эффективности проектов ГЧП и концессий со стороны правительства.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Авто
Самые дешевые подержанные автомобили нашлись в Омске
Эксперты одного из популярных сайтов объявлений сравнили цены на продаваемые автомобили с пробегом и выяснили, что дешевле всего б/у машину можно купить в Омске, пишет "Город 55".
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Здоровье
Недостаток витамина D повышает риск простуд и вирусов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что "солнечный" витамин D поддерживает иммунитет, так что его нехватка грозит частыми простудами в холодное время года.
Общество
Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании
По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Нью-Джерси»
Победу "Канаденс" в матче принес буллит в исполнении Ильи Ковальчука.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по защите от коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте советы, как не заразиться пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.