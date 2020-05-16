Коронавирус
Lenta.ruВ России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
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с чего всё началось
"Попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал Лебедев РИА Новости. Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.РИА Новостивчера в 20:48
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Роспотребнадзор рассказал жителям Марий Эл, можно ли заразиться коронавирусом через воду
Марийская правда14 мая в 04:06
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Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
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Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
Goroday.ru вчера в 22:48
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14 мая в 14:33
Общество
Расширен перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает налоговая служба Ставрополья.
Вечёрка 13 мая в 14:34
Общество
В магазинных пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу
В пельменях нескольких марок обнаружена кишечная палочка, а в одних пельменях нашли еще и сальмонеллу.
НТР 24 вчера в 07:30
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
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Газета.Ru вчера в 22:39
Армия и оружие
Экипаж прибыл на борт новейшего патрульного корабля «Павел Державин»
Сформированный на Черноморском флоте экипаж начал размещение на борту новейшего патрульного корабля Павел Державин проекта 22160.
Политическая Экспертиза вчера в 03:43
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
РИА Новости вчера в 08:47
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Здоровье
Коронавирус: последние новости 16 мая. Путин дал новые поручения правительству РФ, ВОЗ предупредила об опасном последствии COVID-19 для детей
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19 совместно со специалистами из Индии.
URA.Ru вчера в 23:03
Шоу-бизнес
«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание
Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру 14 мая в 04:00
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
Экономика
Эксперт объяснил, как понять, что банку грозит банкротство
Есть несколько серьезных признаков ухудшения финансового положения банка, например, низкий кредитный рейтинг, слишком высокие ставки привлечения депозитов или большое количество негативных отзывов, рассказал агентству "Прайм" младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
ПРАЙМ 14 мая в 19:04
Общество
Начальник УГИБДД Кубани Александр Капустин отправлен в отставку
Кубань-Информ вчера в 11:11
Театры
Скончался актер Анатолий Екадомов
Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:02
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах
Московское управление Роспотребнадзор в ходе проверки различных столичных объектов обнаружило на 35% из них различные нарушения, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 22:47
Армия и оружие
На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку
Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru вчера в 14:51
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Шоу-бизнес
Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец вчера в 04:39
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов.
Российская газета вчера в 22:10
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости вчера в 06:00
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 14 мая в 05:32
Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Технологии
Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy
Московский Комсомолец вчера в 11:24
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09