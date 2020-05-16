"Попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал Лебедев РИА Новости. Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.

с чего всё началось

Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

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