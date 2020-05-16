Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России оценили риск заражения коронавирусом на улице

Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
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Эксперт оценил возможность заражения коронавирусом на улице

"Попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал Лебедев РИА Новости. Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.
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URA.Ruвчера в 21:21
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Экипаж прибыл на борт новейшего патрульного корабля «Павел Державин»

Сформированный на Черноморском флоте экипаж начал размещение на борту новейшего патрульного корабля Павел Державин проекта 22160.
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Здоровье

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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

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Экономика

Эксперт объяснил, как понять, что банку грозит банкротство

Есть несколько серьезных признаков ухудшения финансового положения банка, например, низкий кредитный рейтинг, слишком высокие ставки привлечения депозитов или большое количество негативных отзывов, рассказал агентству "Прайм" младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
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Театры

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Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах

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Армия и оружие

На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку

Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

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Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
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