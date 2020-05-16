Коронавирус
Lenta.ruВ России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
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с чего всё началось
"Попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал Лебедев РИА Новости. Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.РИА Новостивчера в 20:48
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Роспотребнадзор рассказал жителям Марий Эл, можно ли заразиться коронавирусом через воду
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