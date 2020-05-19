Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году будет трудно.
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