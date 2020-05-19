Общество
Lenta.ruВ России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году будет трудно.
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Глава Минтруда РФ заявил, что снизить в два раза уровень бедности в стране возможно
Народные новости22:04
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Здоровье
Кузбасские медики, работающие с больными COVID-19, получили допвыплаты
Медработники, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, получили дополнительные суммы после изменения порядка федеральных выплат, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:30
Здоровье
В Брянской городской больнице №1 врачи заразились коронавирусом
Брянская учительская газета 10:10
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Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо
Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
Kursk.com 14:02
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру вчера в 09:40
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Создан необычный тест для диагностики инфекций мочевых путей
Специалисты разработали экспресс-тест для диагностики инфекций урогенитального тракта.
Rusargument 14:34
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК 22:15
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Новый ведьмак появится во втором сезоне The Witcher
Авторы сериала "Ведьмак" введут во втором сезоне оригинального персонажа, который ранее не появлялся в книгах Анджея Сапковского.
Экономика сегодня 05:17
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Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района
Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
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Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
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Еще один пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области
За сутки число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло на 48 человек. Всего зарегистрировано 746 случаев инфицирования.
Сибирские Новости 22:54
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Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru 00:51
Политика
На немецком телеканале советских солдат в ГДР назвали «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям между СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
РИА Новости 22:08
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Наука
Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории
По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.
Известия 17:01
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости вчера в 23:09
Футбол
Владелец «Удинезе» раскритиковал решение о возобновлении Бундеслиги
Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо жестко высказался о возобновлении сезона в чемпионате Германии.
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Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
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Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
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Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ вчера в 05:01
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Анивчанин вымогал деньги у бизнесмена под угрозой расторжения муниципального контракта
Мужчина вымогал у местного бизнесмена крупную сумму денег, грозя проблемами при исполнении муниципального контракта.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
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Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии
Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 22:42
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Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31