Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году будет трудно.

В России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

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