Общество
Lenta.ruВ России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году будет трудно.
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Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году
Национальная служба новостей00:47
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Общество
Инфекционист Минздрава дала прогноз по ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Футбол
15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
В финале Кубка УЕФА, проходившем в Лиссабоне, армейцы одержали волевую победу над португальским «Спортингом».
RT на русском вчера в 07:04
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия вчера в 14:43
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Вечерняя Москва вчера в 03:26
Происшествия
Экс-начальник отдела МВД по Алданскому району предстанет перед судом
Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2017 годы Осадчий давал незаконные указания начальнику ИВС Отдела МВД России по Алданскому району о предоставлении привлекающимся к уголовной ответственности лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированных условий содержания.
Якутия Daily 02:03
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 17 мая в 06:09
Общество
ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок
Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
Ведомости 00:32
Происшествия
Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи
Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество
Двое судей Мосгорсуда заразились коронавирусом
Медики обнаружили коронавирус у двух судей Мосгорсуда и двоих сотрудников аппарата ведомства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой.
Газета.Ru 00:19
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 17 мая в 02:22
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
Происшествия
В Челябинске отменили оправдательный приговор директору птицефабрики
Челябинск, 19 мая 2020, 07:12 — REGNUM В Челябинске отменён оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия.
REGNUM 00:12
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
Кино
Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»
Оригинальный «Крик» вышел на широкие экраны в 1996 году с Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт, которая стала мишенью для убийцы в маске Призрачного лица.
Inc-news.ru вчера в 17:12
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Polo в России
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение Volkswagen Polo.
Автоновости дня вчера в 06:06
Общество
Определены районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами
Самые дешевые варианты дач в Подмосковье представлены в Серебряно-Прудском и Озерском районах — там за стандартный дом просят менее миллиона рублей.
Lenta.ru 02:27
Энергетика
Нефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса
Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции.
ГЛАС.RU 02:43
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском вчера в 14:24