Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы, заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.

с чего всё началось

Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях. Его слова передает РИА Новости.

Политика Трамп назвал политическим нежелание демократов открывать школы Президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть образовательные учреждения осенью обусловлено политическими причинами, а не стремлением обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса.

Здоровье Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.

Происшествия Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка «4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве. 3

Здоровье Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%. 11

Происшествия В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности.

Общество Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.

Общество Больше всех боятся потерять работу в Москве, Петербурге и на Кубани Жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС. 3

Политика МИД РФ: Россия утратила доверие к США Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов». 205

Происшествия Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52 В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.

Экономика Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий". 1

Футбол СМИ: «Спартак» не намерен увольнять Тедеско Руководство московского футбольного клуба «Спартак» не рассматривает возможность увольнения немецкого специалиста Доменико Тедеско с должности главного тренера команды.

Здоровье Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2. 4

Здоровье В Перми умер еще один врач, заразившийся коронавирусом В 6 июля Перми скончался еще один врач, заразившийся Covid-19 – сосудистый хирург Пермской городской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, оказывавший экстренную помощь. 12

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. 69

Здоровье Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных. 5

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 842

Киберспорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. 2