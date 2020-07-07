Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ России оценили «уничтожители» Крымского моста

Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях. Его слова передает РИА Новости.
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Военный эксперт назвал украинскую ракету «Нептун» устаревшей

Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы, заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.
РИА Новостивчера в 23:44

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Эксперт «разнёс» украинскую ракету «Нептун» по трём пунктам: Никакой военной тайны

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Военный эксперт назвал новейшую украинскую ракету «Нептун» устаревшей

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Военный эксперт назвал украинскую ракету «Нептун» устаревшей

РИА Новостивчера в 23:44
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости вчера в 11:48
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Политика

Трамп назвал политическим нежелание демократов открывать школы

Президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть образовательные учреждения осенью обусловлено политическими причинами, а не стремлением обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

Российская газета вчера в 12:25
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Общество

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Здоровье

Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи

Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество

В Самарской области могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

Напомним, в Самарской области был снят режим самоизоляции.
СОВА 01:42
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Шоу-бизнес

Басков снял себя без зубов с бутылкой водки

WomanHit.ru вчера в 11:09
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Происшествия

Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка

«4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
REGNUM 00:43
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Здоровье

Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.
Ведомости вчера в 17:06
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Происшествия

В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии

Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности.
ТАСС 01:30
Общество

Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса

В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
Известия вчера в 20:32
Общество

Обряды и традиции: В России отмечают праздник Ивана Купалы

Дни24 00:21
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Общество

Больше всех боятся потерять работу в Москве, Петербурге и на Кубани

Жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС.
ПРАЙМ вчера в 20:20
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Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Армия и оружие

Угрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.
Новый День вчера в 19:55
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Экономика

Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей

Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
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Футбол

СМИ: «Спартак» не намерен увольнять Тедеско

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» не рассматривает возможность увольнения немецкого специалиста Доменико Тедеско с должности главного тренера команды.
RT на русском вчера в 06:35
Здоровье

Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
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Здоровье

В Перми умер еще один врач, заразившийся коронавирусом

В 6 июля Перми скончался еще один врач, заразившийся Covid-19 – сосудистый хирург Пермской городской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, оказывавший экстренную помощь.
РБК Пермский край вчера в 22:19
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
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Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Киберспорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
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Наука

В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев

Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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