Армия и оружие
Lenta.ruВ России оценили «уничтожители» Крымского моста
Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях. Его слова передает РИА Новости.
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Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы, заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.РИА Новостивчера в 23:44
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Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
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Трамп назвал политическим нежелание демократов открывать школы
Президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть образовательные учреждения осенью обусловлено политическими причинами, а не стремлением обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса.
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Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета вчера в 12:25
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Здоровье
Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи
Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
В Самарской области могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
Напомним, в Самарской области был снят режим самоизоляции.
СОВА 01:42
Шоу-бизнес
Басков снял себя без зубов с бутылкой водки
WomanHit.ru вчера в 11:09
Происшествия
Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка
«4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
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Здоровье
Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.
Ведомости вчера в 17:06
Происшествия
В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии
Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности.
ТАСС 01:30
Общество
Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса
В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
Известия вчера в 20:32
Общество
Больше всех боятся потерять работу в Москве, Петербурге и на Кубани
Жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС.
ПРАЙМ вчера в 20:20
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Армия и оружие
Угрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном
«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.
Новый День вчера в 19:55
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей
Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
Футбол
СМИ: «Спартак» не намерен увольнять Тедеско
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» не рассматривает возможность увольнения немецкого специалиста Доменико Тедеско с должности главного тренера команды.
RT на русском вчера в 06:35
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Здоровье
В Перми умер еще один врач, заразившийся коронавирусом
В 6 июля Перми скончался еще один врач, заразившийся Covid-19 – сосудистый хирург Пермской городской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, оказывавший экстренную помощь.
РБК Пермский край вчера в 22:19
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
Здоровье
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Киберспорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев
Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08