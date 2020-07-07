Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы, заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.

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Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях. Его слова передает РИА Новости.

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