Армия и оружие
Lenta.ruВ России оценили «уничтожители» Крымского моста
Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях. Его слова передает РИА Новости.
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Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы, заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.РИА Новостивчера в 23:44
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Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Дочь Василия Шукшина выступила против вакцинации и «цифрового рабства»
Территория новостей 02:17
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Политика
На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками
Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Взгляд.ру 02:58
Общество
Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
Общество
В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
Мойка78 вчера в 21:40
Футбол
«Боруссия» назвала для МЮ последнюю цену за трансфер Санчо
Сам полузащитник «Боруссии», несмотря на желание вернуться в Английскую премьер-лигу, не форсирует переговоры о переходе в МЮ.
ИА Красная Весна 05 июля в 09:42
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
Хоккей
НХЛ договорилась с профсоюзом хоккеистов о дате возобновления сезона
Американская Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о предварительной дате возобновления сезона.
Ведомости вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Авто
Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году
Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
SpeedMe вчера в 23:38
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости 05 июля в 04:30
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
В Саратовской области выявили ещё 95 случаев заражения коронавирусом
Саратов, 7 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 95 пациентов.
REGNUM 03:04
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Общество
В России выявили 6368 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368, до 694 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Общество
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Ранее пенсионеры, которые являются опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, относились к категории работающих, поэтому получали выплаты на детей, однако теперь несоответствие устранено.
iReactor вчера в 12:33
Общество
Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса
Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру 02:44
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Вторичное поражение Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали в своей статье поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Елена Малышева станет бабушкой в третий раз
Телеведущая, врач Елена Малышева сообщила, что этим летом у ее старшего сына родится дочка.
ТВ Центр вчера в 07:03
Здоровье
33 швеи заразились коронавирусом на фабрике Чаплыгина
В Липецкой области очаг коронавирусной инфекции выявили на чаплыгинской швейной фабрике.
Обозреватель Врн вчера в 14:53
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Здоровье
На Украине выявили 564 новых случая коронавируса за сутки
На Украине число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 564. Всего в стране выявлено 49 607 заболевших.
Известия 03:28
Здоровье
Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
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