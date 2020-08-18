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Lenta.ru
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Эксперты Высшей школы экономики оценили возможность повторения в России дефолта, подобного тому, что произошел в 1998 году. По мнению специалистов, сейчас состояние отечественной экономики достаточно стабильно, так что такой исход маловероятен, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Нынешнее соотношение внутреннего госдолга России на 1 августа – 10,7 триллиона рублей – это примерно 10% ВВП, при этом внешний долг в пересчете на рубли на 1 июля составляет 3,7 триллиона рублей, а долги регионов и муниципалитетов - 2,5 триллиона рублей.
РИА Новости05:10
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Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
Национальная служба новостей

Экономисты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Национальная служба новостей05:37
Росбалт

Эксперты ВШЭ оценили вероятность дефолта России

Росбалт05:20
ПРАЙМ

Эксперты назвали дефолт России маловероятным

ПРАЙМ04:54
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

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