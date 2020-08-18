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Lenta.ru
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Эксперты Высшей школы экономики оценили возможность повторения в России дефолта, подобного тому, что произошел в 1998 году. По мнению специалистов, сейчас состояние отечественной экономики достаточно стабильно, так что такой исход маловероятен, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Нынешнее соотношение внутреннего госдолга России на 1 августа – 10,7 триллиона рублей – это примерно 10% ВВП, при этом внешний долг в пересчете на рубли на 1 июля составляет 3,7 триллиона рублей, а долги регионов и муниципалитетов - 2,5 триллиона рублей.
РИА Новости05:10
Подробнее о событии
Росбалт

Эксперты ВШЭ оценили вероятность дефолта России

Росбалт05:20
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ru05:39
Национальная служба новостей

Экономисты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Национальная служба новостей05:37
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
ПРАЙМ

Эксперты назвали дефолт России маловероятным

ПРАЙМ04:54
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
Finam.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта в России

Finam.Ru03:01

Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
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РИА Новости07:26
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
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Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

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ТАССвчера в 11:37

Компания Ram представила самый мощный и быстрый пикап в мире

Несмотря на сенсационную мощность и динамику, способную пристыдить основного соперника в лице Ford F-150 Raptor с 450-сильным двигателем V6 с двумя турбонагнетателями, Ram 1500 TRX задумывался не для гонок по асфальту, а "перемалыванию" пересеченной местности с неприлично высокими скоростями.
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