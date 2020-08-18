Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года
Возможность повторения дефолта, который произошел в августе 1998 года в России, маловероятна. Экономика страны находится в стабильном состоянии и государство может выполнять свои обязательства, сообщают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).В источнике
С чего всё началось
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Нынешнее соотношение внутреннего госдолга России на 1 августа – 10,7 триллиона рублей – это примерно 10% ВВП, при этом внешний долг в пересчете на рубли на 1 июля составляет 3,7 триллиона рублей, а долги регионов и муниципалитетов - 2,5 триллиона рублей.
РИА Новости05:10
Подробнее о событии