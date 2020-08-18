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Народные новости
Народные новости

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Возможность повторения дефолта, который произошел в августе 1998 года в России, маловероятна. Экономика страны находится в стабильном состоянии и государство может выполнять свои обязательства, сообщают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Нынешнее соотношение внутреннего госдолга России на 1 августа – 10,7 триллиона рублей – это примерно 10% ВВП, при этом внешний долг в пересчете на рубли на 1 июля составляет 3,7 триллиона рублей, а долги регионов и муниципалитетов - 2,5 триллиона рублей.
РИА Новости05:10
Подробнее о событии
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
Finam.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта в России

Finam.Ru03:01
Национальная служба новостей

Экономисты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Национальная служба новостей05:37
Росбалт

Эксперты ВШЭ оценили вероятность дефолта России

Росбалт05:20
ПРАЙМ

Эксперты назвали дефолт России маловероятным

ПРАЙМ04:54
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ru05:39

Скаут «Кальяри» объяснил, почему не стал бы рекомендовать Джикию в «Наполи»

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 26-летнего Джикии был заинтересован «Наполи», однако главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско лично попросил владельца московского клуба Леонида Федуна не продавать капитана.
Скаут «Кальяри» объяснил, почему не стал бы рекомендовать Джикию в «Наполи»
Матч ТВ07:02

СК проверит историю о женщине, очнувшейся в морге в Курской области

Следователи в Курской области проверяют историю об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в районной больнице, сообщил РИА Новости представитель следственного управления региона.
РИА Новости08:04
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Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
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Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Газета.Ru07:54
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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«Роскосмос» доработает ракету «Союз-2» из-за выявленных отклонений

«Роскосмос» планирует доработать конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» после выявленных отклонений при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС).
Известия21:17
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Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

"Роснефть" готова вернуться к проекту строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) по производству нефтехимии и нефтепродуктов, если улучшится фискальный режим, сообщил глава компании Игорь Сечин.
Интерфакс08:20

Украина ввела спецпошлины на импорт энергоносителей из России

Стоит отметить, что ранее сельхозпроизводители обращались к властям Украины с призывом не вводить пошлины на импорт дизельного топлива из России, предупреждая, что данный шаг приведет к повышению цен на энергоносители и вызовет проблемы с уборкой урожая.
ФАН07:51

На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
РИА Новости04:55
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