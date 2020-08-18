В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года
Эксперты Высшей школы экономики оценили возможность повторения в России дефолта, подобного тому, что произошел в 1998 году. По мнению специалистов, сейчас состояние отечественной экономики достаточно стабильно, так что такой исход маловероятен, передает РИА Новости.В источнике
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Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новости05:10
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