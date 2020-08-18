В Белоруссии для бастующих собрано более $1,1 млн

Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на $1,1 млн, передал портал TUT.BY со ссылкой на координатора забастовочного движения Андрея Стрижака.