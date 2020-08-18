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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали ситуацию в стране и оценили вероятность повторения сценария дефолта 1998 года. Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты пришли к выводу, что текущее состояние российской экономики достаточно стабильно, поэтому повода для паники нет.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новостивчера в 05:10
Подробнее о событии
Финансовая газета

Эксперты ВШЭ считают, что состояние экономики России стабильно, а вероятность дефолта крайне низка

Финансовая газетавчера в 07:15
Газета.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта по сценарию 1998-го года

Газета.Ruвчера в 11:21
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известиявчера в 06:36
РБК

Защита от девальвации и заморозки счета. Как биткоин поможет при дефолте

РБКвчера в 12:19
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ruвчера в 05:39
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолецвчера в 03:49
Свободная Пресса

Экономист оценил возможность повторения дефолта 1998 года

Свободная Пресса17 августа в 07:44

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАССвчера в 08:20
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Dailyвчера в 10:03

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Бывший госсекретарь заявил об утрате США роли лидера свободного мира

«Наступил момент, когда в результате дефицита честности у Трампа, дефицита реальной внешней политики и дефицита знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера, США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира», — заявил Керри.
Lenta.ruвчера в 16:43

Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01

В Белоруссии для бастующих собрано более $1,1 млн

Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на $1,1 млн, передал портал TUT.BY со ссылкой на координатора забастовочного движения Андрея Стрижака.
Интерфаксвчера в 16:09
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