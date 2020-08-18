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Lenta.ru
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Эксперты Высшей школы экономики оценили возможность повторения в России дефолта, подобного тому, что произошел в 1998 году. По мнению специалистов, сейчас состояние отечественной экономики достаточно стабильно, так что такой исход маловероятен, передает РИА Новости.В источнике
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Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ru05:39
ПолитРоссия

Заслуженный экономист РФ пояснил, почему России не грозит новый дефолт

ПолитРоссиявчера в 11:26
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
Инвест-Форсайт

Игорь Николаев предупредил о повторном дефолте

Инвест-Форсайт03:45
Национальная служба новостей

Экономисты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Национальная служба новостей05:37
Свободная Пресса

Экономист оценил возможность повторения дефолта 1998 года

Свободная Прессавчера в 07:44

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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В МВД рассказали о запрете штрафовать дважды с одной камеры

Как сообщает 18 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на ответ МВД члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману, если одна и та же видеокамера зафиксировала превышение средней скорости и мгновенной, постановление нарушителю будет вынесено одно.
Известия05:40
3

Члены белорусских избиркомов раскрыли реальные данные о голосах за Лукашенко

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Протестующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Инфо2405:58
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Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
4

Формула 1 вычислила 20 самых быстрых гонщиков с 1983 года

В рамках 70-летия Формулы 1 FOM совместно с Amazon Web Services составила рейтинг самых быстрых гонщиков за последние четыре десятилетия На основе данных с 1983 по 2019 года посредством алгоритма машинного обучения была высчитана чистая скорость всех гонщиков на одном быстром круге.
Autosport.com.ru05:14

Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста облигаций экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова и отправил материал на новое рассмотрение в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ПРАЙМ06:11