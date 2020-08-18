В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года
Смотрите также
Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Певица Полина Гагарина засветила грудь во время танца с Цискаридзе
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов
Александр Лукашенко допустил передачу власти
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Память участников Курильского десанта почтили в Елизове
Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова
Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
В США в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле
Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов
Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля
Елизавета Боярская опубликовала трогательное фото мужа с сыновьями
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России
Задержанный за беспорядки в Минске активист Важенков госпитализирован
Поддержавший оппозицию белорусский посол в Словакии подал в отставку
Соратница Тихановской не исключила ее возвращения в Белоруссию
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова
Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России
Apple удалит профиль разработчика игры Fortnite из App Store
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
В России третий день подряд выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19
Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России
Эксперты Высшей школы экономики оценили возможность повторения в России дефолта, подобного тому, что произошел в 1998 году. По мнению специалистов, сейчас состояние отечественной экономики достаточно стабильно, так что такой исход маловероятен, передает РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии