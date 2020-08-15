В России оценили возможность получать пенсию в 50 тысяч рублей

Если хочется пенсию больше, нужны накопления. Об этом рассказал аналитик Евгений Биезбардис. Он объяснил, что получать при указанных условиях пенсию в 50 тысяч можно при наличии накоплений почти в 5 миллионов рублей.