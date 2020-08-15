В России оценили возможность получать пенсию в 50 тысяч рублей
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Если хочется пенсию больше, нужны накопления. Об этом рассказал аналитик Евгений Биезбардис. Он объяснил, что получать при указанных условиях пенсию в 50 тысяч можно при наличии накоплений почти в 5 миллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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