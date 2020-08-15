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ФедералПресс
ФедералПресс

В России оценили возможность получать пенсию в 50 тысяч рублей

Если хочется пенсию больше, нужны накопления. Об этом рассказал аналитик Евгений Биезбардис. Он объяснил, что получать при указанных условиях пенсию в 50 тысяч можно при наличии накоплений почти в 5 миллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 01:53
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

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ФедералПресс

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Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°вчера в 20:13
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАНвчера в 20:04
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 20:14
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