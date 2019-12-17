Экономика

АБНАБНВ России один из первых агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

Один из первых в России агрегатор фитнес-услуг OneFit, который накопил долги перед клиентами и партнерами, запустил процедуру собственного банкротства. Люди, купившие абонементы, планируют подать коллективный иск.
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с чего всё началось
В Instagram клиенты OneFit обсуждают
 возможность подачи коллективного иска к компании: у многих еще действует абонемент, но воспользоваться им невозможно, а связи с представителями агрегатора нет.
РБК02:15

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Процедуру банкротства запустил один из первых в РФ агрегаторов фитнес-услуг

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Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг разорился

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В России один из первых агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

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Агрегатор фитнес-услуг OneFit объявил о своём банкротстве

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Агрегатор фитнес-услуг OneFit объявил себя банкротом

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Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг оказался на грани банкротства

Компания03:12

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

РБК02:15
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