с чего всё началось

Один из первых в России агрегатор фитнес-услуг OneFit, который накопил долги перед клиентами и партнерами, запустил процедуру собственного банкротства. Люди, купившие абонементы, планируют подать коллективный иск.

В России один из первых агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

Кино Три российских фильма претендуют на «Оскар» Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Политика В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.

Общество Экоактивистка Грета Тунберг поссорилась с немецкими железнодорожниками Выяснилось, что Грета Тумберг ехала с пересадками и в одном поезде она была в первом классе, а в другом поезде ей пришлось какое-то время провести на полу.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Общество Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик".

Авто КамАЗ будущего показали на видео К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Биатлон Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.

Происшествия В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей Лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.