Экономика
АБНВ России один из первых агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
Один из первых в России агрегатор фитнес-услуг OneFit, который накопил долги перед клиентами и партнерами, запустил процедуру собственного банкротства. Люди, купившие абонементы, планируют подать коллективный иск.
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Кино
Три российских фильма претендуют на «Оскар»
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
Политика
Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
Политика
В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
Общество
Экоактивистка Грета Тунберг поссорилась с немецкими железнодорожниками
Выяснилось, что Грета Тумберг ехала с пересадками и в одном поезде она была в первом классе, а в другом поезде ей пришлось какое-то время провести на полу.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик".
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Происшествия
Совершенное АТОшником убийство трехлетнего ребенка пытаются переложить на россиянина
В начале месяца Киев потрясло резонансное убийство трехлетнего сына депутата облсовета Вячеслава Соболева.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами
Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах
Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года расширяется территория действия эксперимента по налогу для самозанятых.
Происшествия
В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей
Лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Шоу-бизнес
Хирург рассказал, почему 72-летняя София Ротару выглядит так молодо
Пластический хирург в интервью на телеканале НТВ объяснил, почему певица София Ротару в 72 года так молодо выглядит.
Финансы
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.