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Тарантас Ньюс
Тарантас Ньюс

В России один из видов автомобилей освободили от НДС

Как пишет издание Drom.ru, в нашей стране машины для перевозки инвалидов были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данный документ был опубликован на сайте правительства России.В источнике
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Известия

Правительство расширило перечень освобождаемых от НДС медицинских товаров

Известия20 сентября в 04:45
ТАСС

Кабмин расширил перечень медицинских товаров, освобождаемых от НДС

ТАСС20 сентября в 03:19
РИА Новости

Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС

РИА Новости20 сентября в 03:49
Вести.Ru

Автомобили для перевозки инвалидов освободили от налога на добавленную стоимость

Вести.Ru20 сентября в 03:38
РЕН ТВ

Мишустин расширил перечень освобождаемых от НДС медтоваров

РЕН ТВ20 сентября в 03:25
Парламентская газета

Правительство расширило перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС

Парламентская газета20 сентября в 03:24
Газета.Ru

Кабмин освободил от НДС некоторые медтовары

Газета.Ru20 сентября в 04:15

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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Скабеева ответила украинскому эксперту на слова об агрессии России

Телеведущая программы «60 минут» канала "Россия-1" Ольга Скабеева обменялась резкими высказываниями с экс-депутатом Верховной Рады Александром Ковтуненко, который рассуждал "об агрессии" России и грозил связями Украины с НАТО.
Московский Комсомолец08:52
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Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам

Комитет Госдумы по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предполагающих вновь индексировать выплаты работающим пенсионерам.
РИА Новости09:11
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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