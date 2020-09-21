Как пишет издание Drom.ru, в нашей стране машины для перевозки инвалидов были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данный документ был опубликован на сайте правительства России.