В России один из видов автомобилей освободили от НДС
Как пишет издание Drom.ru, в нашей стране машины для перевозки инвалидов были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данный документ был опубликован на сайте правительства России.В источнике
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Правительство расширило перечень освобождаемых от НДС медицинских товаров
Известия20 сентября в 04:45
Автомобили для перевозки инвалидов освободили от налога на добавленную стоимость
Вести.Ru20 сентября в 03:38
Правительство расширило перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС
Парламентская газета20 сентября в 03:24