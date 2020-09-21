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Тарантас Ньюс
Тарантас Ньюс

В России один из видов автомобилей освободили от НДС

Как пишет издание Drom.ru, в нашей стране машины для перевозки инвалидов были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данный документ был опубликован на сайте правительства России.В источнике
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Известия

Правительство расширило перечень освобождаемых от НДС медицинских товаров

Известия20 сентября в 04:45
РЕН ТВ

Мишустин расширил перечень освобождаемых от НДС медтоваров

РЕН ТВ20 сентября в 03:25
РИА Новости

Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС

РИА Новости20 сентября в 03:49
Вести.Ru

Автомобили для перевозки инвалидов освободили от налога на добавленную стоимость

Вести.Ru20 сентября в 03:38
Газета.Ru

Кабмин освободил от НДС некоторые медтовары

Газета.Ru20 сентября в 04:15
Парламентская газета

Правительство расширило перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС

Парламентская газета20 сентября в 03:24
ТАСС

Кабмин расширил перечень медицинских товаров, освобождаемых от НДС

ТАСС20 сентября в 03:19

Врачи сравнили ситуацию с коронавирусом в Москве и европейских городах

Несмотря на небольшой рост новых случаев коронавируса в Москве, ситуация в столице лучше, чем в других крупных европейских мегаполисах, сообщили опрошенные РИА Новости врачи столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости08:54
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Крупнейшие полигоны ТКО в Калужской области закрыли для рекультивации

Два крупнейших полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) закрыли в Калужской области, на одном из них уже приступили к рекультивации, сообщил во вторник в ходе научно-практического семинара по экологическому мониторингу губернатор региона Владислав Шапша.
ТАССвчера в 08:38

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Тарантас Ньюсвчера в 04:40
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширяет "черный список" невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:40
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Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
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