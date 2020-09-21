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Тарантас Ньюс
Тарантас Ньюс

В России один из видов автомобилей освободили от НДС

Как пишет издание Drom.ru, в нашей стране машины для перевозки инвалидов были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данный документ был опубликован на сайте правительства России.В источнике
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Вести.Ru

Автомобили для перевозки инвалидов освободили от налога на добавленную стоимость

Вести.Ru20 сентября в 03:38
Газета.Ru

Кабмин освободил от НДС некоторые медтовары

Газета.Ru20 сентября в 04:15
РИА Новости

Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС

РИА Новости20 сентября в 03:49
Известия

Правительство расширило перечень освобождаемых от НДС медицинских товаров

Известия20 сентября в 04:45
РЕН ТВ

Мишустин расширил перечень освобождаемых от НДС медтоваров

РЕН ТВ20 сентября в 03:25
Парламентская газета

Правительство расширило перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС

Парламентская газета20 сентября в 03:24
ТАСС

Кабмин расширил перечень медицинских товаров, освобождаемых от НДС

ТАСС20 сентября в 03:19

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Комиссия ГД подготовила обращение в бундестаг по инциденту с Навальным

Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение к коллегам из бундестага по созданию рабочей группы по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
РИА Новости11:49
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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