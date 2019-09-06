с чего всё началось

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Армия и оружие Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.

Происшествия В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.

Политика Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

Хоккей Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга» Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Гаджеты Nokia представила на IFA пять новинок В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Гаджеты Huawei представила процессор Kirin 990 со встроенным 5G-модемом Huawei официально представила сегодня на выставке IFA а Берлине новые флагманские смартфонные процессоры Kirin 990 и Kirin 990 5G.

Транспорт В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.

Технологии В веб-версии «Сбербанк Онлайн» разрешили менять пин-коды карт Сбербанк ввел возможность изменения пин-кода карт через веб-версию «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает ТАСС по информации компании.

Происшествия На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.

Футбол Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).

Финансы ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.

Хоккей «Динамо» обыграло «Спартак» в овертайме Победную шайбу забросил Юсо Хиетанен с передачи Вадима Шипачева (61:33).

Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

Общество Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.

Армия и оружие «Роскосмос» создаст новую ракету «Союз-6» "Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Политика Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».

Политика Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автоспорт Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен» Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.