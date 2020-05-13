Общество
ТАССГосдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от некоторых критериев. Документ инициировала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
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Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт за один месяц стал отцом и дедом
Внучка Александра родила близнецов Семена и Матвея. Появился наследник и у сына актера Михаила.
Bimru.ru 07:43
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
ТВ Центр 08:56
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Космос
В Роскосмосе считают Марс наиболее подходящей для колонизации планетой
News.ru вчера в 02:45
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Политика
Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру
Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Происшествия
За день мошенники украли у жителей области более 500 000 рублей с карт
12 мая этого года из 34 зарегистрированных преступлений треть составляют кражи и мошенничества, совершенные дистанционным способом, в результате которых незаконно списаны денежные средства с жителей на сумму более 500 тысяч рублей. сообщает прокуратура Тверской области.
ТИА 09:14
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия вчера в 12:30
Политика
Меркель высказалась об «атаке русских хакеров» на Бундестаг
Германия хочет улучшить отношения с Россией, однако этому мешает несколько факторов, в том числе кибератака на Бундестаг пять лет назад, которую приписывают хакерской группе Fancy Bear, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Взгляд.ру 08:33
Политика
Путин раскритиковал работу портала госуслуг
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми.
Ведомости 08:00
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Авто
В России подешевел Jaguar I-Pace
На новый Jaguar I-Pace распространяется гарантия в три года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше); гарантия на встроенную батарею составляет восемь лет или 160 000 км и покрывает падение работоспособности аккумулятора ниже чем на 70%.
Движок 08:12
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Авто
Chevrolet Tahoe получил полицейскую версию
Chevrolet Tahoe Police Pursuit Vehicle отличается переработанной подвеской и уменьшенным дорожным просветом, усиленным дифференциалом повышенного трения на задней оси, улучшенными тормозами Brembo, 20-дюймовыми стальными колесными дисками с покрышками Firestone Firehawk Pursuit, созданными специально для полицейского внедорожника.
Коммерсантъ 03:50
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48