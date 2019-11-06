с чего всё началось

В России программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту распространили на семьи с детьми-инвалидами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

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