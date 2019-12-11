Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Программа разработана Минтрансом совместно с регионами, Госавтоинспекцией, и РЖД.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новостивчера в 10:28

Власти утвердили программу ремонта и строительства мостов на ₽1,1 трлн

РБКвчера в 12:55

Более 500 млрд рублей могут направить на программу обновления мостов и путепроводов в РФ до 2024 года

Интерфаксвчера в 10:17

Российским мостам показали дальние берега

Коммерсантъвчера в 14:44

Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России

Rambler News Serviceвчера в 10:07

Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:10

В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Lenta.ru08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Происшествия

Предполагаемого убийцу девушек на Уктусе отправили в СИЗО

Екатеринбург в интернете 04:46
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU 04:08
Происшествия

Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

РБК 04:30
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Происшествия

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Экономика

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году.
Вести.Ru вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru вчера в 12:30
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Газета.Ru вчера в 06:00
Происшествия

В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волосы

РИА Новости 07:13
Культура

Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor 02:18
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 07:31
Игры

Анонсирован ремейк Resident Evil 3

МонаВиста вчера в 10:40
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Экономика

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 06:52
Энергетика

Orlen предъявил претензии «Транснефти» за загрязненную нефть

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил "Транснефти" окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", говорится в сообщении польской компании.
РИА Новости 08:18
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета вчера в 03:15
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru вчера в 09:56
Политика

Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем.
Комсомольская правда 02:40
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Профиль 08 декабря в 12:00
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Тавто.Ру 01:15
Армия и оружие

«Шел шестой год войны»: украинцев возмутило музыкальное видео с издевательствами над срочниками

Украина.ру 04:03
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное