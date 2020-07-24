Политика

Mockva.ruMockva.ruЦИК примет решение по трехдневному голосованию в сентябре 2020 года

Возможно голосование будет проходить с 11 по 13 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ЦИК и Кремлю. Однако отмечается, что окончательных решений по данному вопросу принято не было. Вероятно, трехдневный формат может быть опробован в отдельных регионах.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре

В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года

Коммерсантъвчера в 18:12

СМИ: Власти хотят опробовать трехдневный формат выборов в сентябре

Росбалт03:43

В России решили опробовать формат трехдневных выборов уже в сентябре

LentaChel.ru02:21

Кремль и ЦИК, как утверждают источники РБК, согласовали проведение трехдневного голосования уже в сентябре

Эхо Москвы03:03

Российские власти одобрили трехдневное голосование на выборах в сентябре

Lenta.ru03:19

Кремль и ЦИК решились на трехдневные выборы осенью

URA.Ruвчера в 17:37

Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
50
Общество

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
154
Политика

Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ведомости 06:24
763
Авто

Автозавод в Ижевске уходит в корпоративный отпуск до 16 августа

Отпуск продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года Также в корпоративный отпуск уходят производственные площадки LADA Ижевск и LADA Запад Тольятти.
ИА Удмуртия 04:00
10
Происшествия

Водитель и пассажир-подросток погибли при ДТП в Липецкой области

Известия 05:35
6
Политика

Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
4
Шоу-бизнес

Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей

Семья Жанны Фриске, погибшей о рака головного мозга, взыскала с Дмитрия Шепелева 7 млн рублей.
Mockva.ru вчера в 19:48
192
Происшествия

ФСБ задержала назвавшегося поэтом вора в законе Хобота

В Можайском районе Подмосковья сотрудники ФСБ поймали 59-летнего вора в законе Андрея Вознесенского, более известного в криминальных кругах как Хобот.
Lenta.ru 06:03
Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
14
Политика

ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
635
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
137
Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
209
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru 05:51
35
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
129
Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
21
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
2,3K
Музыка

Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
85
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
78
Экономика

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России.
Rambler News Service 22 июля в 08:31
136
Происшествия

Открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге, где загорелся кабель.
ТАСС 06:18
Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
101
Общество

В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа

Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
Российская газета 03:54
42
Общество

Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии

Первый с 1934 года пятничный намаз начался в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть.
ТАСС 06:52
147
Общество

В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта

На место приехали археологи и прочие эксперты. По мнению исследователей, останки мамонта принадлежали взрослой особи.
Актуальные Новости 05:04
2
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 03:35
124
Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
928
Футбол

Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщил комментатор и журналист Константин Генич.
Vprognoze.ru вчера в 10:40
Общество

Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости 05:05
2
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
365
Общество

Минпромторг одобрил турбину GE и отказал Siemens

После выхода публикации Минпромторг сообщил, что заявок от General Electric на включение в перечень современных технологий по продукции энергетического машиностроения не поступало.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное