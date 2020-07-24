Политика
Mockva.ruЦИК примет решение по трехдневному голосованию в сентябре 2020 года
Возможно голосование будет проходить с 11 по 13 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ЦИК и Кремлю. Однако отмечается, что окончательных решений по данному вопросу принято не было. Вероятно, трехдневный формат может быть опробован в отдельных регионах.
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с чего всё началось
В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».РБКвчера в 17:00
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Политика
Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ведомости 06:24
Авто
Автозавод в Ижевске уходит в корпоративный отпуск до 16 августа
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ИА Удмуртия 04:00
Политика
Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии
Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей
Семья Жанны Фриске, погибшей о рака головного мозга, взыскала с Дмитрия Шепелева 7 млн рублей.
Mockva.ru вчера в 19:48
Происшествия
ФСБ задержала назвавшегося поэтом вора в законе Хобота
В Можайском районе Подмосковья сотрудники ФСБ поймали 59-летнего вора в законе Андрея Вознесенского, более известного в криминальных кругах как Хобот.
Lenta.ru 06:03
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России.
Rambler News Service 22 июля в 08:31
Происшествия
Открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге, где загорелся кабель.
ТАСС 06:18
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
Российская газета 03:54
Общество
Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии
Первый с 1934 года пятничный намаз начался в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть.
ТАСС 06:52
Общество
В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта
На место приехали археологи и прочие эксперты. По мнению исследователей, останки мамонта принадлежали взрослой особи.
Актуальные Новости 05:04
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Футбол
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщил комментатор и журналист Константин Генич.
Vprognoze.ru вчера в 10:40
Общество
Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости 05:05
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
Минпромторг одобрил турбину GE и отказал Siemens
После выхода публикации Минпромторг сообщил, что заявок от General Electric на включение в перечень современных технологий по продукции энергетического машиностроения не поступало.
Коммерсантъ вчера в 18:04