В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.В источнике
С чего всё начиналось
Кредитные каникулы, закон о которых приняла Госдума, из всего пакета срочных антикризисных мер несут для банков наибольшие финансовые риски, в случае массовой приостановки платежей потери банковской системы могут быть огромными.
Государственная Дума РФ 05:45