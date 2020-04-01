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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
КП - Нижний Новгород
  • Рифей-Пермь0:58
  • Мой Брянск1:21
  • Дума ТВ0:58
  • Piter.tv4:12
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.В источнике
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С чего всё начиналось
Кредитные каникулы, закон о которых приняла Госдума, из всего пакета срочных антикризисных мер несут для банков наибольшие финансовые риски, в случае массовой приостановки платежей потери банковской системы могут быть огромными.
Российская газета 11:49
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Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ 05:45
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Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул

Российская газета 11:49
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В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

REGNUM 08:55
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