В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.