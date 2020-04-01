Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

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