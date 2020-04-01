Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
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В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости19:00

Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул

Российская газета11:49

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАССвчера в 12:43

В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

REGNUM08:55

В России объявляются кредитные каникулы

Росбалт06:52

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ05:45

Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит

Московский Комсомолец10:15
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
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Премьер Японии может отложить запланированную на май поездку в Москву

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отмены своей поездки в Москву в мае на фоне пандемии коронавируса, заявили представители правительства Японии в четверг.
Коммерсантъ 22:27
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
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В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости 22:50
Общество

Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Газета.Ru 16:53
Футбол

УЕФА отложил все матчи своих турниров на неопределенный срок

Финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, запланированный на июль 2020 года, перенесен на неопределенный срок.
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Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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В России разработали способ уничтожения коронавируса

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Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru 21:04
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Политика

Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке

В постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке подтвердили, что российский самолет с гуманитарной помощью Ан-124 "Руслан" прибыл в США, борт встречали российские дипломаты.
Интерфакс 16:14
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Общество

Коронавирусом заразился главврач Коммунарки

Inc-news.ru 03:10
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о заражении коронавирусом своего главы, Яакова Лицмана.
АБН 19:58
Происшествия

В Якутии пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции

Составлены административные протоколы и возбуждены административные производства по ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
SakhaPress.ru 22:17
Общество

Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис

Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
RuNews24.ru вчера в 00:46
Здоровье

Эпидемиолог: заменит коронавирус более опасная инфекция

Доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым сделано заявление о том, что в скором времени человечество во всем мире может столкнуться с ещё более опасным и агрессивным вирусом, даже чем коронавирус нового типа COVID-19.
Ugpressa.ru 13:07
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Общество

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Lenta.ru 21:07
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
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В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru 17:01
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Уволен министр здравоохранения Омской области

Об увольнении Вьюшкова рассказал «Город55» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.
Тайга.инфо 03:11
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera 30 марта в 06:50
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
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Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
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