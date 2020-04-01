Коронавирус
РИА НовостиВ России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
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Премьер Японии может отложить запланированную на май поездку в Москву
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отмены своей поездки в Москву в мае на фоне пандемии коронавируса, заявили представители правительства Японии в четверг.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
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В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19
За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
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УЕФА отложил все матчи своих турниров на неопределенный срок
Финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, запланированный на июль 2020 года, перенесен на неопределенный срок.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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В России разработали способ уничтожения коронавируса
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
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Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
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Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
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Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке
В постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке подтвердили, что российский самолет с гуманитарной помощью Ан-124 "Руслан" прибыл в США, борт встречали российские дипломаты.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Общество
Коронавирусом заразился главврач Коммунарки
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
Министерство здравоохранения Израиля сообщило о заражении коронавирусом своего главы, Яакова Лицмана.
Происшествия
В Якутии пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции
Составлены административные протоколы и возбуждены административные производства по ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
Общество
Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис
Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
Здоровье
Эпидемиолог: заменит коронавирус более опасная инфекция
Доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым сделано заявление о том, что в скором времени человечество во всем мире может столкнуться с ещё более опасным и агрессивным вирусом, даже чем коронавирус нового типа COVID-19.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Общество
Уволен министр здравоохранения Омской области
Об увольнении Вьюшкова рассказал «Город55» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны
Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Политика
Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.