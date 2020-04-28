Общество
ИнтерфаксЧисло официальных безработных в России приблизилось к миллиону человек
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что общее число безработных в России достигло 950 тыс. человек.
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Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Посольство РФ в Чехии осудило антироссийскую провокацию
Напомним, 27 апреля в пражской газете Respekt была опубликована статья, автор которой, со ссылкой на местные спецслужбы, обвинил российское диппредставительство в подготовке покушения с использованием яда рицин на муниципальных чиновников, отдавших распоряжение о сносе памятника маршалу Коневу.
ИА Красная Весна вчера в 11:47
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Политика
Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая
Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.
AmurMedia.ru 10:56
Политика
Путин объявил дни до 11 мая нерабочими
Глава государства сообщил, три рабочих дня между длинными майскими выходными - 6, 7 и 8 мая - тоже будут объявлены нерабочими.
Омск здесь 10:53
Общество
Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км в предстоящую среду, 29 апреля.
Национальная служба новостей вчера в 06:02
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
Футбол
Глава медкомитета ФИФА призвал не возобновлять текущий сезон
Глава медкомитета ФИФА Мишель д'Уг не считает необходимым возобновлять прерванный из-за вспышки коронавируса текущий сезон, информирует The Telegraph.
ProstoProSport 14:15
Происшествия
Россияне избили поджигавших лес чиновников
Lenta.ru 23:22
Экономика
Еще одна страна начала раздавать деньги населению
Еще одна страна начала раздавать деньги населению.
Lenta.ru 22:19
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз забеременела через четыре месяца после первых родов
СМИ сообщают, что 47-летняя американская актриса Кэмерон Диаз, которая в декабре прошлого года родила первенца, снова ждет ребенка.
Вечерняя Москва 11:22
Шоу-бизнес
Зейн Малик и Джиджи Хадид ждут ребенка
Кажется скоро в мировом шоу-бизнесе ожидает пополнение, после пяти раз бесконечных расставаний Зейн Малик и Джиджи Хадид окончательно сошлись и ждут ребенка.
Popcake 18:01
Культура
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 16:12
Общество
В Китае 22 мая откроется ежегодная сессия парламента
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, отложенная в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будет проведена в Пекине 22 мая.
RT на русском 22:27
Общество
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ 12:46
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Экономика
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 19:58
Авто
Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети
В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.
Car.ru вчера в 12:37
Авто
Показали на фото новый внедорожник Nissan Pathfinder
В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили вчера в 12:00
Футбол
Сергей Павлов: «Мы не успеем завершить сезон в ФНЛ, как требуется»
Думаю, мы не успеем завершить сезон за один месяц, как это требуется.
Матч ТВ 12:04
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Экономика
Глава «Русала»: предложение алюминия из-за пандемии может упасть на 30%
Предложение алюминия на глобальном рынке в результате пандемии коронавируса может быть сокращено почти на 30%, заявил генеральный директор компании «Русал» Евгений Никитин 28 апреля в интервью ТАСС.
ИА Красная Весна 15:18
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM 22:49
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50