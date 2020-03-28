с чего всё началось

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Футбол Ди Мария разорвал письмо от руководства «Реала» перед финалом ЧМ-2014 Бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария рассказал, что не стал читать письмо, которое мадридский клуб послал ему с предложением не играть в финале ЧМ-2014 с аргентинской командой против Германии, чтобы не усугубить травму.

Политика В Италии попросили разрешить доставку гумпомощи из Крыма В Италии Ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) обратилась к президенту России Владимиру Путину и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью груз для Неаполя, собранный в Крыму.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции «Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.

Шоу-бизнес Елена Беркова подтвердила беременность Звезда фильмов для взрослых скоро станет мамой. 35-летняя российская порноактриса Елена Беркова подтвердила вторую беременность.

Здоровье Количество зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс В России зарегистрировано 1534 случая заражения новым типом коронавируса, следует из опубликованных данных оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Политика В России образован президиум правительства В состав президиума вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.