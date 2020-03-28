с чего всё началось

Россия с 30 марта, согласно распоряжению правительства, ограничила пересечение государственной границы. Это решение, как следует из распоряжения, распространяется на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.

Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

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