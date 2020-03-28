с чего всё началось

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Здоровье Первичный тест выявил коронавирус у медсестры в Красноярске Первичный тест медсестры больницы скорой медицинской помощи в Красноярске показал положительный результат на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Общество Власти Калининградской области закроют досуговые заведения Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.

Экономика ФНС временно приостановит блокировки счетов малого и среднего бизнеса Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 мая 2020 года приостановит блокировки счетов малого и среднего бизнеса при наличии долгов по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Политика Посольство России направило протест газете La Stampa Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.

Экономика Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна Под ограничение подпадут большинство зерновых, как пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза, так как эти культуры значимы для внутреннего рынка России, говорится в тексте документа.

Единоборства Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Армия и оружие Япония решила создать собственный самолет-невидимку Предпочтение отечественному дизайну истребителя отдала Япония в стремлении создать собственный самолет-невидимку, 28 марта сообщает издание The Japan Times.

Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.