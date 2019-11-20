Общество
Национальное Аграрное АгентствоВ России ограничат импорт детских молочных смесей
В России могут ограничить поставки импортных детских молочных смесей и компонентов для их изготовления, сообщает «Коммерсантъ». В России этот стратегический товар почти не производят: поставки из Соединенных Штатов и Европы составляют 95 процентов всего объема потребления.
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с чего всё началось
Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования.Коммерсантъвчера в 17:44
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Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Гаджеты
По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Экономика
Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»
Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере.
Политика
Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают
"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Футбол
Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
Политика
В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии
Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции
Сын бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера, который занимал свой пост с 1984 по 1994 год, 59-летний Фриц фон Вайцзеккер, умер вечером во вторник после ножевого ранения во время лекции в берлинской больнице.
Общество
МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей
Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
Футбол
Игрок «Спартака» Рассказов стал отцом
Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом. В семье 21-летнего футболиста и его жены Анастасии родилась дочь Ника.
Политика
Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане
Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа (ГОЗ).
Общество
Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции
Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
Общество
«Газпром» завершил заполнение газом двух ниток «Турецкого потока»
«Газпром» завершил заполнение газом двух ниток газопровода «Турецкий поток» до приемного терминала в Турции, говорится в сообщении газового холдинга по итогам заседания совета директоров компании, посвященного реализации крупнейших инвестиционных проектов.
Шоу-бизнес
Разин назвал Кудрявцеву «грязной»
Мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к Кудрявцевой, утверждая, что знает о ее «темном прошлом».
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Энергетика
Козак назвал новую цену на российский газ для Молдавии
Новая цена российского газа для Молдавии с 2020 года составит $173 за тысячу кубов, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Армия и оружие
МИД Турции пригрозил, что Анкара возобновит военную операцию в Сирии
9 октября текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» в северных районах Сирии, граничащих с Турцией, заявив о намерении победить терроризм у турецкой границы и создать там 30-километровую зону безопасности, куда смогут переселиться находящиеся на турецкой территории сирийские беженцы.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Общество
Население России продолжает сокращаться
За период с января по сентябрь текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек (0,03%).