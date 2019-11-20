Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования.

с чего всё началось

В России могут ограничить поставки импортных детских молочных смесей и компонентов для их изготовления, сообщает «Коммерсантъ». В России этот стратегический товар почти не производят: поставки из Соединенных Штатов и Европы составляют 95 процентов всего объема потребления.

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