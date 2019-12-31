МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

с чего всё началось

С 1 января вступают последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам. Согласно ему предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сумму самого займа более чем в 1,5 раза.

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

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