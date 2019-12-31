Экономика
Алтайская правдаВ России ограничат максимальный размер долга по кредитам
С 1 января вступают последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам. Согласно ему предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сумму самого займа более чем в 1,5 раза.
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.РИА Новости31.12.19 в 01:41
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Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям
Народные новости31.12.19 в 08:03
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