МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

с чего всё началось

Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года.

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Футбол Роман Березовский официально покинул ФК «Сочи» Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» сообщила, что временно назначенный на пост главного тренера клуба Роман Березовский покинул "Сочи".

Политика Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.

Культура Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».

Происшествия Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.

Гаджеты Производитель смартфонов Oppo начнёт выпуск смарт-телевизоров Oppo TV В Сети появились сообщения о том, что известный производитель смартфонов Oppo планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и запустить производство смарт-телевизоров под брендом Oppo TV.

Общество Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк «30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.

Общество Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".

Космос SpaceX показала анимацию полета Crew Dragon к МКС Согласно NASA, капсула Crew Dragon может быть готова к первому тестовому пилотируемому полету к Международной космической станции (МКС) в первой четверти 2020 года.

Политика Путин присвоил звания народных артистов трём деятелям культуры Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.