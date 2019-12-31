МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

с чего всё началось

Согласно нововведениям, с 2020 года «процентная ставка по договору потребительского кредита или займа не может превышать 1 процент в день». Соответствующие меры были одобрены Советом Федерации и подписаны президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года.

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам с 2020 года

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