Транспорт
АБНВ России водителям автобусов и фур ограничили рабочий день
Российское правительство решило ограничить водителям фур и автобусов время непрерывной езды за рулем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на профильные ведомства. Так, водителям фур с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн и автобусов не смогут проводить за рулем более 9 часов в сутки.
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Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
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Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%.
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Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
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