Российское правительство решило ограничить водителям фур и автобусов время непрерывной езды за рулем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на профильные ведомства. Так, водителям фур с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн и автобусов не смогут проводить за рулем более 9 часов в сутки.

В России водителям автобусов и фур ограничили рабочий день

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