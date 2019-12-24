Транспорт

RT на русскомRT на русскомВ России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.
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Водители автобусов и фур могут работать в сутки не более 10-ти часов

Эхо Москвы03:31

Водителям грузовиков и автобусов запретили находиться за рулем более 10 часов

DP.RU02:23

Правительство утвердило поправки о запрете водителям фур и автобусов ехать больше 4,5 часов подряд

Интерфаксвчера в 13:31

Водителям автобусов и фур ограничили рабочий день

URA.Ruвчера в 15:48

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Правительство запретило водителям фур ехать более 4,5 часа подряд

News.ruвчера в 13:59

Правительство запретило водителям управлять автобусами и фурами более 10 часов в сутки

Комсомольская правда02:27
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Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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