Коронавирус

REGNUMREGNUMРосавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.
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В Москву из-за границы теперь могут прилетать не более 500 россиян в сутки

Коммерсантъвчера в 16:14

Росавиация уточнила, насколько сократится число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Интерфаксвчера в 14:45

Возвращение россиян из-за границы в Москву ограничено до 500 человек в сутки

ТАССвчера в 14:23

Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы

RT на русскомвчера в 14:36

Власти ограничили число вывозимых из-за границы россиян

РБКвчера в 14:43

РИА «Новости»: В Москве ограничивают рейсы для возвращающихся из-за границы россиян

URA.Ruвчера в 13:56

Россия ограничила количество возвращающихся из-за рубежа граждан

РИА Новостивчера в 14:28
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Политика

Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
News.ru вчера в 15:04
Общество

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости 29 марта в 16:17
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM вчера в 01:48
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru вчера в 20:49
Политика

Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли

Принятый Верховной радой закон об открытии на Украине рынка сельскохозяйственных земель является «сдачей» страны «зарубежным мошенникам», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
RT на русском вчера в 21:59
Энергетика

Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Вести.Ru вчера в 13:44
Авто

В Уфе распродадут арестованные машины

В столице Башкирии начали принимать заявки на участие в торгах, организованных для распродажи арестованных машин.
Тарантас Ньюс 00:38
Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество

Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Италии

Российские военные прибыли в эту страну для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
ТВ Центр вчера в 02:24
Происшествия

В Югре из-за коронавируса эвакуировали сотрудников месторождения

Как стало известно журналистам СургутИнформ-ТВ, с месторождения якобы были эвакуированы более 20 человек.
СургутИнформТВ вчера в 11:09
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости вчера в 15:33
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК вчера в 12:54
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Piter.tv вчера в 12:28
Общество

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
ТАСС вчера в 17:28
Политика

Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19

"Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры, строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев, закупаются медикаменты, а мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает", - отметил Кадыров.
РИА Новости вчера в 23:16
Экономика

Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей

Загрузка отелей упала до 8-10% Как пишут отельеры и рестораторы в своем обращении, кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, связанный с эпидемией коронавируса, достиг беспрецедентной глубины.
Интерфакс вчера в 11:34
Здоровье

Американские ученые опровергли еще один миф о коронавирусе

Ученые в США опровергли один из мифов о коронавирусе.
Невские Новости вчера в 21:24
Футбол

«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым

Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
Игры

Серверы игры Last Oasis закрыли спустя всего три дня после релиза

Вроцлав, Польша, 30 марта 2020, 15:17 — REGNUM Авторы Last Oasis решили отключить серверы своего проекта спустя всего три дня после официального релиза.
REGNUM вчера в 08:17
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
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