Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России ограничили количество возвращающихся из-за рубежа граждан

Россия временно ограничивает количество граждан, возвращающихся из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении Росавиации. В Москве самолеты будут доставлять россиян из-за границы только в аэропорт Шереметьево и не более 500 человек в сутки.
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Россия ограничит число возвращающихся из-за рубежа граждан до 500 человек в сутки

Территория.Самара15:46

Росавиация уточнила, насколько сократится число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Интерфакс14:45

Россия ограничила количество возвращающихся из-за рубежа граждан

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Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы

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Возвращение россиян из-за границы в Москву ограничено до 500 человек в сутки

ТАСС14:23

РИА «Новости»: В Москве ограничивают рейсы для возвращающихся из-за границы россиян

URA.Ru13:56

Власти ограничили число вывозимых из-за границы россиян

РБК14:43
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
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Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
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Сахалинцы, изолированные в лагере «Юбилейный», продолжают бастовать

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В ходе тестовых испытаний обнаружили обновленную модель Rolls-Royce Ghost.
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В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК 15:19
Происшествия

В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
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В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
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Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru 20:49
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Колокольцев представил полиции Приморья нового начальника

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Здоровье

В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.
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Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
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РИА Новости 21:25
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
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Путин рассказал россиянам о новых правилах посещения магазинов и аптек

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках в условиях распространения коронавируса.
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Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
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ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
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Российские ритейлеры вводят запрет на наличные

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Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
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Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры

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Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
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Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

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В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
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