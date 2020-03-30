Россия временно ограничивает количество граждан, возвращающихся из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении Росавиации. В Москве самолеты будут доставлять россиян из-за границы только в аэропорт Шереметьево и не более 500 человек в сутки.

Политика Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.

Экономика Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.

Происшествия В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Здоровье В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.

Здоровье Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.

Общество Российские ритейлеры вводят запрет на наличные РИА со ссылкой на одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров сообщает, что компании данного сектора и службы доставки планируют ввести единые правила безопасности против распространения коронавируса.

Политика Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Происшествия Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.