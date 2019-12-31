Экономика

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Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
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В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

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Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

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РБК31.12.19 в 01:45

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМ30.12.19 в 16:20
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В официальном заявлении американского военного ведомства отмечается, что Сулеймани "разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военных в Ираке и на территории всего (ближневосточного - ред.) региона".
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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RT на русском 12:20
Армия и оружие

МИД Франции призвал все стороны к сдержанности после гибели Сулеймани

После переговоров МИД Франции заявил об обеспокоенности ростом напряженности на Ближнем Востоке, которая в последние недели сильно обострилась в Ираке.
Московский Комсомолец 10:54
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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Газета.Ru 11:25
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Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Свободная Пресса 08:08
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
RT на русском 10:52
Энергетика

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок в Белоруссию

Ранее Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти с 1 января.
Газета.Ru 09:25
Общество

Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
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РИА Новости 12:01
Гаджеты

LG представит прототип телевизора, который сворачивается как жалюзи

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Apple выпустит две модели iPhone SE 2

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Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
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Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
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Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
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Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
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Общество

Польские школьники поставили танец об Освенциме

В танце дети помладше изображали узников концлагеря, а те, кто постарше были офицерами-надзирателями СС.
Мир новостей 06:39
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Lenta.ru 10:34
Как работают Яндекс.Новости?
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