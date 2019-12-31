Экономика

ИзвестияИзвестияВ России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости31.12.19 в 01:41

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Запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья не повлиял на снижение выдач

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В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Известия01 января в 00:25

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

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В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам

RT на русском31.12.19 в 03:36

Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

REGNUM31.12.19 в 17:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:37, Ашберн
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МИД РФ назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом»

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BFM.ru 03:03
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Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

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Gazeta.SPb 01 января в 12:56
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Коммерсантъ 02:27
Хоккей

Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

Российская газета вчера в 23:43
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Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
РБК вчера в 15:28
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Наука

Новый метод получения лютеция-177 для лечения рака разрабатывают в РФ

News.ru вчера в 06:40
Армия и оружие

Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
RT на русском вчера в 23:11
Происшествия

На Ярославском шоссе у 18-летнего москвича угнали Rolls-Royce Ghost

ТАСС 02:25
Общество

Нидерланды официально перестали быть Голландией

С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.
Ридус вчера в 01:24
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Папа Римский во время новогоднего общения ударил женщину по рукам

В ответ Папа Римский ударил женщину по рукам, чтобы освободиться.
Московский Комсомолец 01 января в 05:06
Общество

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Как сообщили в пресс-службе «Русского лото», по итогам розыгрыша в первый день нового года удача улыбнулась жителю Смоленской области.
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Первым с достижением нового рекорда на платформе instagram Ольгу Бузову поздравил её бойфренд Давид Манукян, с которым она в настоящее время отдыхает на французском курорте Куршевель.
Bimru.ru 03:09
Спорт

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Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Чемпионат 02:38
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Водитель автобуса погиб, врезавшись в столб в Нижнем Новгороде

Время Н 03:25
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Известия вчера в 06:45
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Vevby.ru вчера в 23:39
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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 31.12.19 в 03:17
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«Лион» отказался продавать Дембеле в «Челси»

Лион не собирается отпускать Муссу Дембеле в лондонский Челси.
Советский спорт вчера в 08:45
Общество

В ГИБДД планируют отказаться от штрафных баллов на экзамене на права

Госавтоинспекция хочет убрать штрафные баллы из практического экзамена на получение водительских прав.
ТК Звезда вчера в 05:16
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК 01 января в 21:17
Происшествия

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
РБК 02:56
Происшествия

Следователи арестовали главу района в Красноярском крае за взятку

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере за незаконные действия)», — сообщили в СК.
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Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Армия и оружие

В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники

ГЛАС уже сообщал о том, что принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет.
ГЛАС.RU 02:38
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В Лаосе нашли следы самого крупного за миллион лет метеорита

Геологические следы от удара метеорита покрывают одну десятую площадь Земли, а космический пришелец является самым крупным за последний миллион лет, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Life.ru 31.12.19 в 22:20
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
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