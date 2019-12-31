Экономика
ИзвестияВ России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.РИА Новости31.12.19 в 01:41
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Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям
Народные новости31.12.19 в 08:03
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Политика
Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Спорт
Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Футбол
«Спартак» отказался отпустить Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
Московский "Спартак" принял решение не отпускать в олимпийскую сборную Бразилии для участия в отборочном цикле к Олимпиаде-2020 своего левого защитника Айртона, который был вызван в на предолимпийский турнир, который состоится с 18 января по 9 феврале, и где бразильцам предстоит встретиться с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу.
Спорт
В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Футбол
Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»
Дебют нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в «Милан» пришелся на товарищеский матч против любительской команды «Родензе», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, передает ТАСС.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Футбол
Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»
Музыка
«Ленинград» выступит на Coachella в Калифорнии
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Coachella.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Армия и оружие
Премьер Ирака указал США на нарушение из-за убийства иранского генерала
Убийство иранского военного командира Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака аль-Мухандиса во время авиаудара США является нарушением условия военного присутствия США в Ираке.
Спорт
Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA»
Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Футбол
«Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова
Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Происшествия
Девушку-таксиста порезали ножом в Волгограде
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Шоу-бизнес
Фанатов смутил внешний вид Бузовой на отдыхе с Манукяном
Одних смутили «залысины и отеки» на лице певицы после новогодних застолий, других же впечатлило трогательное поздравление Манукяна, объятия и поцелуи влюбленной пары.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35.