Экономика

ИзвестияИзвестияВ России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
Читать в источнике
Комментировать343
с чего всё началось

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости31.12.19 в 01:41

Подробнее о событии

В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам

RT на русском31.12.19 в 03:36

Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

REGNUM31.12.19 в 17:00

Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям

Народные новости31.12.19 в 08:03

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

РИА Новости31.12.19 в 04:06

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Известия01 января в 00:25

В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБК31.12.19 в 01:45

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМ30.12.19 в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика

Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Известия 09:22
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Коммерсантъ 10:24
Футбол

«Спартак» отказался отпустить Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

Московский "Спартак" принял решение не отпускать в олимпийскую сборную Бразилии для участия в отборочном цикле к Олимпиаде-2020 своего левого защитника Айртона, который был вызван в на предолимпийский турнир, который состоится с 18 января по 9 феврале, и где бразильцам предстоит встретиться с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу.
ProstoProSport 01:03
Спорт

В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин

Красная весна 06:05
Авто

Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника

Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
CarsWeek.ru вчера в 14:09
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Футбол

Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»

Дебют нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в «Милан» пришелся на товарищеский матч против любительской команды «Родензе», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 11:02
Армия и оружие

Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:07
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Кино

Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
UfaTime.ru вчера в 14:38
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
Футбол

Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 09:18
Музыка

«Ленинград» выступит на Coachella в Калифорнии

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Coachella.
Inc-news.ru 10:36
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Армия и оружие

Премьер Ирака указал США на нарушение из-за убийства иранского генерала

Убийство иранского военного командира Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака аль-Мухандиса во время авиаудара США является нарушением условия военного присутствия США в Ираке.
РБК 06:16
Спорт

Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA»

Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.
78.ru 05:47
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Футбол

«Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова

Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
LiveSport.ru 08:33
Происшествия

Девушку-таксиста порезали ножом в Волгограде

Блокнот Волжский 04:15
Политика

Пранкеры Лексус и Вован запустили шоу Stars save the Earth

Газета.Ru 06:59
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Шоу-бизнес

Фанатов смутил внешний вид Бузовой на отдыхе с Манукяном

Одних смутили «залысины и отеки» на лице певицы после новогодних застолий, других же впечатлило трогательное поздравление Манукяна, объятия и поцелуи влюбленной пары.
ФАН 03:34
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35.
Российская газета 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное