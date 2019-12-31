МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

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Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

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