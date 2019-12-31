Экономика
ИзвестияВ России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.РИА Новости31.12.19 в 01:41
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Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям
Народные новости31.12.19 в 08:03
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Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
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В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
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В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
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На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые «часы»
В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает два космических аппарата "Глонасс-К" с номерами 701 и 702.
Армия и оружие
Окрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами
В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
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Ученые приблизились к решению задачи трех тел
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Фильмы Disney впервые в истории собрали более $10 млрд за год
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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.