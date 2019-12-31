Экономика

ИзвестияИзвестияВ России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости31.12.19 в 01:41

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В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

РИА Новости31.12.19 в 04:06

Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

REGNUM31.12.19 в 17:00

Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям

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В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Известия01 января в 00:25

В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам

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В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБК31.12.19 в 01:45

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМ30.12.19 в 16:20
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Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
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Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 04:46
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
REGNUM 03:50
Политика

В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Аргументы недели 05:13
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
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Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»

Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Город55.ру вчера в 03:44
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
RT на русском 04:32
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости вчера в 06:47
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Армия и оружие

Ракетные войска проведут свыше 200 учений в 2020 году

News.ru 05:56
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Московский Комсомолец 06:29
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области.
Российская газета вчера в 10:24
Политика

Захарова прокомментировала ракетный удар США в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ракетным ударом США по окрестностям Багдада.
RT на русском 05:09
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Жена Владимира Яглыча подтвердила беременность

Антонина Паперная больше не скрывает беременность. Этот ребенок будет вторым для Владимира Яглыча и его супруги.
StarHit.ru вчера в 05:30
Общество

Папа Римский ударил женщину в Ватикане

Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Пятый канал 01 января в 03:32
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
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Политика

СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
ТАСС 04:01
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Car.ru 01 января в 02:26
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Общество

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в торговом центре в подмосковном селе Юдино 13 декабря прошлого года.
Lenta.ru 06:03
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Космос

На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые «часы»

В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает два космических аппарата "Глонасс-К" с номерами 701 и 702.
РИА Новости 31.12.19 в 09:42
Армия и оружие

Окрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами

В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
Life.ru вчера в 18:06
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Naked Science 30.12.19 в 11:29
Кино

Фильмы Disney впервые в истории собрали более $10 млрд за год

Культуромания 06:01
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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
РИА Новости 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
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