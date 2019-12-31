Экономика

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Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости31.12.19 в 01:41

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В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Известия01 января в 00:25

Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

REGNUM31.12.19 в 17:00

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМ30.12.19 в 16:20

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

РИА Новости31.12.19 в 04:06

В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам

RT на русском31.12.19 в 03:36

В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБК31.12.19 в 01:45

Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям

Народные новости31.12.19 в 08:03
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Газета.Ru 15:15
Спорт

Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 11:55
Кино

Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году

Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Snob.ru 10:57
Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ

RT на русском 13:25
Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
РИА Новости 16:30
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Единоборства

Макгрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

Sport.ru 13:14
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 15:12
Армия и оружие

Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.
РБК 15:39
Происшествия

В общежитии в Сызрани произошел пожар

Пожар возник в четырехэтажном здании общежития в Сызрани.
ТАСС 15:21
Шоу-бизнес

Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа

Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Wday.ru 02:15
Гаджеты

CES 2020: бесшумный ПК IdeaCentre Creator 5 и пара мониторов Lenovo с USB-C

3DNews 16:33
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Политика

Поклонская оценила новогоднее поздравление Зеленского

Russia News 03:31
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Журнал Авто.ру 28.12.19 в 19:02
Космос

Уникальный «звездный двигатель» показали на видео

Профиль 01 января в 12:55
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Армия и оружие

«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США

По словам президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского, силы «Кудс» без труда могут нанести удары по Штатам.
ТК Звезда 08:39
Общество

Усманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Известия 14:21
Происшествия

В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих

Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 08:45
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

ТАСС 07:58
Энергетика

«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
РИА Новости 08:46
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru 14:41
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