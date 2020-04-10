Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива. Временный запрет введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Пиву перекрывают кран

Регионы начали запрещать продажу напитка навынос Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива.
Коммерсантъвчера в 18:11

Подробнее о событии

СМИ узнали о запрете на продажу разливного пива в трех регионах России

Известия06:07

Регионы начали запрещать продажу разливного пива

Вести.Ru05:19

Пиву перекрывают кран

Коммерсантъвчера в 18:11

В России ограничили продажу пива

Lenta.ru03:22

СМИ узнали о запретах продавать разливное пиво в трех регионах

РБК02:41

В регионах из-за коронавируса под запрет попала продажа разливного пива

Ведомостивчера в 23:42

«Ъ» узнал о запрете на торговлю разливным пивом в трех регионах РФ из-за пандемии

Интерфакс03:27
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Политика

Патрушев сообщил о новых попытках переброски террористов в Россию

Не прекращаются попытки переброски в Россию участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке.
Российская газета 05:30
Общество

Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Lenta.ru 06:04
Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер вчера в 08:39
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Гудков довел Собчак до слез своими шутками

WomanHit.ru вчера в 05:43
Политика

В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

RT на русском вчера в 18:09
Происшествия

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
REGNUM 06:10
Политика

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Интерфакс 06:22
Гаджеты

Китайского производителя процессоров MediaTek обвинили в мошенничестве

Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
ИА Красная Весна 08 апреля в 15:40
Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе

Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Газета.Ru 05:44
Происшествия

Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Lenta.ru 06:18
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты 08 апреля в 09:26
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
REGNUM 00:12
Происшествия

20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани

Из 20 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае лишь один завозной – женщина вернулась из Турции.
Кавказский узел вчера в 06:50
Происшествия

Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве

Уральца привлекли к уголовной ответственности за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой.
Российская газета 06:11
Здоровье

«Пока вы носите маски абы как, в аду для вас греется котел»: письмо врача тем, кого достала изоляция

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются.
Новости Архангельска 29.ru 04:36
Музыка

Cream Soda и группа «Хлеб» выпустили клип на песню «Плачу на техно»

Собака.ru 05:12
Общество

Правительство утвердило правила возврата денег туристам

Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
News.ru 04:24
Происшествия

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Шоу-бизнес

Лев Лещенко заявил, что не заражал Бабкину коронавирусом

В своем интервью изданию «Московский комсомолец» 78-летний Лев Лещенко заявил, что он не мог заразить Надежду Бабкину опасным коронавирусом.
Bimru.ru 05:21
Происшествия

Заразившая людей коронавирусом инфекционист Ставрополья вину отрицает

Бывший главный внештатный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая скрыла свою поездку в Испанию, сама заболела COVID-19 и заразила 11 человек, виновной себя «абсолютно не считает».
Телеканал 360° вчера в 15:03
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Экономика

Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты

Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
ИнфоСМИ 06:12
Кино

Сервис Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра

Начиная с 11 апреля, пользователи, у которых не оформлена подписка на сервис, смогут бесплатно посмотреть документальный фильм "Королева слонов", сериалы "Дом с прислугой", "Ради всего человечества", "Дикинсон" и "Маленькая Америка", а также детские проекты "Снупи в космосе", "Помощники" и "Послания призрака".
Российская газета 05:54
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Общество

Китай исключил собак из списка съедобных животных

Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Piter.tv 01:37
Кино

Тайка Вайтити «ответил» на вопрос о появлении Локи в «Тор: Любовь и гром»

Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
REGNUM 00:06
Происшествия

В Хабаровске на глазах у людей обрушился жилой дом

В Хабаровске на улице Зои Космодевьянской обрушился жилой дом.
ФедералПресс 04:40
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