Коронавирус
Lenta.ruВ России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива. Временный запрет введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Регионы начали запрещать продажу напитка навынос Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива.Коммерсантъвчера в 18:11
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Патрушев сообщил о новых попытках переброски террористов в Россию
Не прекращаются попытки переброски в Россию участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке.
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Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах
Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
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Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
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Гудков довел Собчак до слез своими шутками
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
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В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы
Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
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Гаджеты
Китайского производителя процессоров MediaTek обвинили в мошенничестве
Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе
Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
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Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
Общество
В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
Происшествия
20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани
Из 20 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае лишь один завозной – женщина вернулась из Турции.
Происшествия
Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве
Уральца привлекли к уголовной ответственности за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой.
Здоровье
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Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются.
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Правительство утвердило правила возврата денег туристам
Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
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В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины
Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко заявил, что не заражал Бабкину коронавирусом
В своем интервью изданию «Московский комсомолец» 78-летний Лев Лещенко заявил, что он не мог заразить Надежду Бабкину опасным коронавирусом.
Происшествия
Заразившая людей коронавирусом инфекционист Ставрополья вину отрицает
Бывший главный внештатный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая скрыла свою поездку в Испанию, сама заболела COVID-19 и заразила 11 человек, виновной себя «абсолютно не считает».
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
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Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты
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Кино
Сервис Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра
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В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
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Тайка Вайтити «ответил» на вопрос о появлении Локи в «Тор: Любовь и гром»
Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
Происшествия
В Хабаровске на глазах у людей обрушился жилой дом
В Хабаровске на улице Зои Космодевьянской обрушился жилой дом.