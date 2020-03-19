Коронавирус
9111.ruВ России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
В сообщении говорится, что внутри страны будут усилены ограничительные меры, власти также продолжат принимать дополнительные меры. В частности, могут быть совсем отменены массовые спортивные и культурные мероприятия.
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Общество
Стали известны время и место похорон Лимонова
Похороны писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова скорее всего пройдут 20 марта на Троекуровском кладбище, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Киберспорт
Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»
Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
Происшествия
В Нижнем Новгороде вновь произошел оползень на Похвалинском съезде
Нижний Новгород, 18 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде произошёл сход грунта.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Армия и оружие
Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии
Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Происшествия
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Общество
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Экономика
Cargo Logic Air складывает крылья
Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Здоровье
Случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано
Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что на данный момент на территории Саратовской области случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.
Авто
Новый Chevrolet Tracker поступил в продажу
Компания General Motors выводит на рынок Южной Америки свой кроссовер Chevrolet Tracker. Сегодня продажи новинки стартовали в Бразилии.
Интернет
Google заблокирует установку приложений не из Google Play
Следующая задача Advanced Protection – блокировка установки APK-файлов, загруженных за пределами Google Play.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Энергетика
Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти
Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
Политика
Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского
Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Экономика
Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.