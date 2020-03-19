В сообщении говорится, что внутри страны будут усилены ограничительные меры, власти также продолжат принимать дополнительные меры. В частности, могут быть совсем отменены массовые спортивные и культурные мероприятия.

В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

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