Коронавирус

9111.ru9111.ruВ России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

В сообщении говорится, что внутри страны будут усилены ограничительные меры, власти также продолжат принимать дополнительные меры. В частности, могут быть совсем отменены массовые спортивные и культурные мероприятия.
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Кабмин готов усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Газета.Ru03:47

Ограничительные меры в РФ из-за коронавируса могут быть усилены

РЕН ТВ02:15

Правительство России рассказало про коронавирус. «Один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет»

Фонтанка.Ру02:24

В России при необходимости усилят ограничительные меры из-за COVID-19

REGNUM02:23

Власти допустили усиление мер для борьбы с коронавирусом в России

RT на русском02:21

В правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне коронавируса

Взгляд.ру02:41

Кабмин сообщил, что ограничительные меры из-за коронавируса усилят при необходимости

ТАСС02:05
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru 04:20
Общество

Стали известны время и место похорон Лимонова

Похороны писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова скорее всего пройдут 20 марта на Троекуровском кладбище, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру 04:04
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
МИР 24 03:46
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Киберспорт

Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»

Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
CyberSport.ru вчера в 18:11
Происшествия

В Нижнем Новгороде вновь произошел оползень на Похвалинском съезде

Нижний Новгород, 18 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде произошёл сход грунта.
REGNUM вчера в 11:35
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Армия и оружие

Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии

Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Avia.pro вчера в 22:32
Происшествия

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Lenta.ru 03:08
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости 04:04
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Экономика

Cargo Logic Air складывает крылья

Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Здоровье

Случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что на данный момент на территории Саратовской области случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.
Saratovnews 04:17
Авто

Новый Chevrolet Tracker поступил в продажу

Компания General Motors выводит на рынок Южной Америки свой кроссовер Chevrolet Tracker. Сегодня продажи новинки стартовали в Бразилии.
CarsWeek.ru 17 марта в 13:11
Интернет

Google заблокирует установку приложений не из Google Play

Следующая задача Advanced Protection – блокировка установки APK-файлов, загруженных за пределами Google Play.
The GEEK вчера в 13:22
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Энергетика

Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти

Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
Новые Известия 17 марта в 10:03
Политика

Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:18
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Экономика

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 06:24
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
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