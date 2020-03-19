Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВОграничительные меры в РФ из-за коронавируса могут быть усилены

Сергей Савостьянов / ТАСС Ограничительные меры внутри России на фоне глобальной пандемии коронавируса при необходимости будут усилены. Об этом говорится в заявлении российского правительства.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

В правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне коронавируса

Взгляд.ру02:41

Ограничительные меры внутри России при необходимости будут усилены в связи с глобальной пандемией коронавируса

Эхо Москвы02:30

Правительство России рассказало про коронавирус. «Один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет»

Фонтанка.Ру02:24

В России при необходимости усилят ограничительные меры из-за COVID-19

REGNUM02:23

Власти допустили усиление мер для борьбы с коронавирусом в России

RT на русском02:21

Ограничительные меры в РФ из-за коронавируса могут быть усилены

РЕН ТВ02:15

Кабмин сообщил, что ограничительные меры из-за коронавируса усилят при необходимости

ТАСС02:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 03:53
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Энергетика

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина.
РБК вчера в 14:19
Происшествия

В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус после возвращения из Европы, самовольно покинул больницу в Иваново, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
РИА Новости 06:05
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Общество

Мишустин поручил приостановить все проверки до 1 мая

Допускаются только внеочередные проверки в связи с ЧП и угрозой здоровью граждан. Поручение вступило в силу немедленно и действует до 1 мая.
Право.ру вчера в 10:47
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости 04:04
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Происшествия

Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве

Коммерсантъ 17 марта в 13:34
Общество

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в ходе обсуждения мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которое проходило в парламенте страны.
Gazeta.SPb вчера в 23:44
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Здоровье

Вирусолог разложил по полочкам все, что нужно знать о коронавирусе

Профессор биологического факультета СПбГУ Алексей Потехин, много лет читающий студентам курс вирусологии, тезисно рассказал в своем блоге обо всем, что ему известно о коронавирусе.
Аргументы недели вчера в 16:28
Спорт

МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Говорит Москва 17 марта в 11:38
Футбол

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta вчера в 03:16
Происшествия

Экс-президенту Адвокатской палаты Башкирии предъявлено обвинение

Бывшему президенту Адвокатской палаты Башкирии предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Аргументы и Факты - Уфа 05:11
Общество

Прекращается выпуск печатной версии журнала Playboy

Прекращается выпуск печатной версии журнала Playboy. Об этом сообщает глава компании Бен Кон в статье Medium.
Рамблер 04:59
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra вчера в 10:46
Общество

В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:09
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Кино

Disney выпустит для фанатов документальный фильм о «Звездных войнах»

Полная версия документального фильма войдет в издания девятого эпизода киносаги, которые будут выпущены на цифровых носителях.
REGNUM 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное