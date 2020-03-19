Сергей Савостьянов / ТАСС Ограничительные меры внутри России на фоне глобальной пандемии коронавируса при необходимости будут усилены. Об этом говорится в заявлении российского правительства.

Ограничительные меры в РФ из-за коронавируса могут быть усилены

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